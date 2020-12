Calciomercato Juventus, contatti con Sarri: si lavora al super ritorno

Calciomercato Juventus | Una clamorosa indiscrezione parla di un possibile ritorno di Maurizio Sarri in panchina: contatti in corso

Fin dal suo arrivo, complici i risultati, tra cui la vittoria della Coppa Italia, Rino Gattuso ha saputo guadagnarsi la fiducia dei tifosi e della dirigenza del Napoli. De Laurentiis prova molta stima per il tecnico, nonostante ciò persiste un “ma” riguardante il suo rinnovo. Il problema potrebbe riguardare i diritti d’immagine e l’incertezza dello stato di salute di Ringhio, il quale soffre di miastenia.

Secondo quanto riferito da CalcioToday, a tal proposito, De Laurentiis avrebbe contattato due allenatori in virtù di un possibile mancato prolungamento di Gattuso. Si tratta di Luciano Spalletti e di un grande ex come Maurizio Sarri. Quest’ultimo, ancora legato alla Juventus da un contratto in essere, accetterebbe di tornare al Napoli ma potrebbe essere accolto molto male dai supporters azzurri che non hanno digerito il passaggio proprio in bianconero di un anno e mezzo fa.

Calciomercato Juventus, Pirlo sulla graticola: nuovo cambio a fine stagione?

I risultati di Pirlo alla Juventus sono decisamente altalenanti. In estate, quando Agnelli prese la decisione di affidare ad un novizio come lui, una panchina così importante sapeva di potersi trovare in queste condizioni. Per questo motivo difficilmente verrà esonerato in corso d’opera, a meno di risultati catastrofici, ma a fine stagione la dirigenza potrebbe optare per un allenatore più esperto. I nomi caldi sono quelli di un ritorno di Allegri e di un arrivo di Zidane.