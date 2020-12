Ibrahimovic festeggia la partecipazione a Sanremo: il gesto folle – VIDEO

Non è più un segreto che Zlatan Ibrahimovic sarà ospite al Festival di Sanremo per tutte le serate e lui festeggia a modo suo

La stella rossonera, Zlatan Ibrahimovic sarà ospite del 71° Festival di Sanremo. Come avevamo già annunciato (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO) il centravanti del Milan sarà ospite per tutte le cinque serate al Teatro Ariston. L’annuncio ufficiale ha lasciato tutti di stucco, si pensava fosse soltanto un’indiscrezione come già successo altre volte e invece no.

La notizia ufficiale ha fatto scattare il delirio – e la perplessità – in tutto il pubblico italiano affezionato al Festival. È vero che Amadeus, come direttore artistico, ha dato una vera e propria svolta a quest’edizione con tantissime nuove voci e molti ospiti inattesi. L’obiettivo è quello di rendere il Teatro dell’Ariston ancora più epico dell’anno scorso, dopo il teatrino tra Bugo e Morgan.

Ibrahimovic, felicità incontenibile per Sanremo: il gesto folle del calciatore – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

“Zanremo ci siamo “…perché sanremo e’ Zanremo…” questo il commento e poi esce dalla porta di casa con un tuffo nella neve, in mutande. In questi giorni al Nord ha nevicato tantissimo e sono molti tra attori e cantanti ad aver compiuto un tuffo nella neve. Così Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato la conferma e l’annuncio delle sue cinque serate al Festival di Sanremo di quest’anno.

Oltre Amadeus, sul palco dell’Ariston saliranno – dal 2 al 6 marzo – anche Ibrahimovic, Elodie, Achille Lauro e Boss Doms per un Festival che si prospetta scoppiettante. Le novità in arrivo riguardano anche la sistemazione del pubblico che, con ogni probabilità, non sarà come gli altri anni.