Diletta Leotta ha appena pubblicato delle storie che stanno facendo impazzire i fan. Ecco cosa sta facendo l’amatissima giornalista italiana.

Diletta Leotta non ha certamente bisogno di presentazioni. Parliamo infatti di una delle donne più famose e più apprezzate che sono in Italia in questo momento. La bionda giornalista, infatti, vanta diversi milioni di followers sul proprio profilo ufficiale, con uomini e donne che la seguono con grande interesse sui sui canali social ufficiali. Infatti la sua fama sta seguendo una parabola ascendente ormai da diversi anni, dopo un inizio in sordina. La donna siciliana, infatti, è partita come uno dei tanti volti di Sky Sport, pian piano diventando sempre più amata e apprezzate. Ora però ha abbandonato la rete per diventare il fulcro del nuovo progetto DAZN, è anche testimonial di Xiaomi in Italia e anche di altre compagnie che hanno molta fama. Vera e propria influencer, ha da pochi minuti postato una storia su Instagram che sta facendo impazzire tanti fan.

Diletta Leotta irrefrenabile: che show dentro casa – VIDEO

Diletta Leotta ha da poco condiviso delle storie che la vedono ovviamente protagonista a assoluta. In particolare, per la chiusura di questo 2020 da dimenticare, la donna ha creato un video in cui si allena intensamente. Ovviamente utilizza l’applicazione che pubblicizza e di cui è anche volto, ovvero Buddyfit, che permette di allenarsi stando a casa, perfetta per il Covid-19. Di seguito il filmato.

