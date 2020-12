Belen Rodriguez sorpresa sotto la doccia: spettacolo inaudito! – FOTO

Con una doccia molto bollente, Belen Rodriguez sta facendo letteralmente impazzire i suoi fan di Instagram: la foto senza veli

Belen Rodriguez accende la fantasia dei suoi fan di Instagram pubblicando un post in cui si mostra senza veli, sotto la doccia. Una foto, vedo-non vedo, che sta portando le persone molto in là con la fantasia. La modella argentina sembra essere più in forma che mai, sarà anche e sicuramente merito della relazione che va a gonfie vele con il parrucchiere napoletano Antonio Spinalbese.

Belen Rodriguez, la storia con Spinalbese sempre più seria: cosa ha fatto l’uomo per lei

La love story tra Antonio Spinalbese e Belen Rodriguez procede a gonfie vele ed a dimostrazione di ciò non ci sono solo le innumerevoli foto e video pubblicati insieme sui social. L’uomo infatti, che di professione fa il parrucchiere, si sarebbe licenziato per stare insieme alla modella argentina. Dopo un periodo in cui si è messo in aspettativa, avrebbe preso la decisione definitiva e radicale. Aria di cambiamento per entrambi, insomma, che stanno regolando le loro vite passate per un futuro insieme. Anche l’ex di Belen, Stefano De Martino, sta stravolgendo la propria vita lavorativa e sentimentale. A tal proposito, si troverà per la prima volta a recitare da attore nella fiction “Che Dio ci aiuti 6”.