Terremoto a Verona, scossa di magnitudo 4.4: la situazione

Avvertito forte terremoto a Salizzole, in provincia di Verona. L’INGV ha rilevato una magnitudo pari a 4.4

Paura in provincia di Verona, e più precisamente a Salizzole, dove intorno alle ore 15:36 è stata avvertita una forte scossa di terremoto pari a 4.4 di magnitudo. Una situazione molto preoccupante, che segue al sisma avvenuto in Croazia qualche ora fa e percepito anche in territorio italiano.

Ancora una volta a riportare i dati della scossa di terremoto ci ha pensato l’INGV, ossia l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Infatti, come sempre, sul proprio profilo Twitter ha pubblicato tutti i dati riguardanti il sisma. Andiamo quindi a vedere cosa è successo e dove ha colpito il sisma nella provincia di Verona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto violentissimo in Croazia: avvertito in tutta Italia

Terremoto a Verona, cos’è successo

Poco fa, una forte scossa di terremoto ha colpito la provincia di Verona, raggiungendo l’intensità di 4.4 della Scala Richter. Il sisma è stato registrato intorno alle ore 15:36, nei pressi di Salizzole. Come sempre l’INGV ha offerto tutti i dati riguardanti la scossa. Infatti stando ai dati riportati dall’Istituto, il sisma ha coordinate geografiche: 45.24 di latitudine e 11.04 di longitudine ad una profondità di 9 km.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Maltempo Napoli, gli effetti della mareggiata: danni ai ristoranti – VIDEO

Fortunatamente, pare non ci siano stati particolari danni, se non tanta paura recata nei cittadini del posto. Solamente poche ore fa, infatti, un’altra scossa ben più grave è stata avvertita anche in tutto il litorale adriatico italiano: quella della Croazia. La situazione pare essere tornata ora sotto controllo in provincia di Verona, e non ci sono state altre scosse di assestamento.