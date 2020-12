Emergenza Covid, Fauci: “Negli Usa il picco è fuori controllo”

È emergenza Covid negli Usa. Il virologo Anthony Fauci ha parlato di un picco fuori controllo negli States

Nonostante l’arrivo del vaccino anti Covid prodotto da Pfizer, per la lotta al virus ci saranno altri mesi duri e molto lunghi. È questo il messaggio che sta venendo veicolato dai vari organi negli ultimi giorni, per sottolineare l’importanza di continuare a rispettare tutte le norme igienico sanitarie per uscire dall’emergenza. Intanto, negli Usa la situazione continua ad essere critica.

A tal proposito, il noto virologo Anthony Fauci è intervenuto alla Cnn per parlare di come il Covid si sia evoluto negli ultimi mesi negli States. “Stiamo vivendo un nuovo picco di casi che è totalmente fuori controllo sotto diversi aspetti” le sue parole: “Inoltre, siamo anche in ritardo sulla tabella di marcia relativa alla distribuzione dei vaccini“.

Emergenza Covid, Gran Bretagna verso nuova stretta

Continua a preoccupare l’emergenza Covid anche in Gran Bretagna, dove questa sera il premier Boris Johnson presiederà una nuova riunione del comitato d’emergenza. A rivelarlo diversi media britannici, secondo cui potrebbero essere allargate le restrizioni attualmente in vigore nel sud-est e nell’est dell’Inghilterra. Nello specifico, al momento sono circa 24 milioni i cittadini che vivono il regime di restrizioni al livello 4, paragonabile ad un lockdown.

La stretta potrebbe però essere presto estesa anche ad altre aree del paese, compreso il nord. Sul tema riapertura delle scuole, da Downing Street fanno sapere che si sta pianificando un’apertura a scaglioni, ma le varie misure sono ancora sotto revisione e non c’è nulla di deciso.