L’Inter vuole sistemare la rosa per puntare allo scudetto. Beppe Marotta sta lavorando per portare a Milano un giocatore già allenato da Antonio Conte.

Fatta fuori la Champions League, non resta che lo scudetto. Le carte per puntare al titolo di campione d’Italia l’Inter ce l’ha, ma Antonio Conte è un tecnico che ama la perfezione e perciò ha chiesto alla società di rinforzare le seconde linee.

La coperta sembra essere corta, in modo particolare per il fronte offensivo e per questo motivo Beppe Marotta sta valutando vari profili per questo ruolo. Suning ha sottolineato che durante la sessione di mercato invernale non vi saranno grossi esborsi, perciò si punterà a scambi o giocatori a parametro zero.

Calciomercato Inter, rinforzo a parametro zero: Conte esulta

Una vecchia conoscenza di Antonio Conte potrebbe tornare in Italia e vestire la casacca nerazzurra. Si tratta di Graziano Pellè, migrato in Cina nel 2016 allo Shandong Luneng. L’esperienza vissuta da protagonista con la maglia azzurra all’Europeo svoltosi in Francia lo ha portato ad essere amato e discusso.

Molto ricordano il suo rigore contro il portiere tedesco Neuer, e alcuni non lo hanno ancora perdonato. Antonio Conte però è stato sempre un estimatore del 35enne attaccante leccese, proprio come lui. Pellè è un parametro zero e si accontenterebbe di svolgere il ruolo di vice Lukaku. L’investimento non è esoso e, secondo le ultime indiscrezioni, sembra essere lui il rinforzo tanto atteso per la campagna acquisti invernale.