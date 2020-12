Wanda Nara infiamma la notte con la sua amica: dettaglio piccante – FOTO

<ZWanda Nara infiamma la notte con la sua amica: dettaglio piccante come si vede nella Foto pubblicata in queste ore. La moglie di Icardi è letteralmente scatenata e i suoi fan apprezzano.

Wanda Nara continua a riscuotere un enorme successo su Instagram e non solo. La moglie-agente di Mauro Icardi, infatti, conta al momento 7,3 milioni di follower, ma questi numeri sembrano destinati ad aumentare ulteriormente. Colpa del suo corpo pazzesco e di un fascino davvero senza eguali. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Wanda Nara da sogno con la sua amica: ecco la Foto

Nella Foto pubblicata in queste ore, si vede la bellissima Wanda Nara in compagnia della sua migliore amica e la didascalia è inequivocabile: “Una sorella è un pezzo d’infanzia che non perdiamo mai“. Entrambe indossano una camicia di jeans, ma quella di Wanda si sbottona all’improvviso e il dettaglio piccante manda in estasi il pubblico maschile dei social network.

Ecco la Foto pubblicata in piena notte dalla straordinaria e affascinante Wanda Nara sul proprio profilo Instagram: