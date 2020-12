Vaccino Pfizer in arrivo nella giornata di domani, la famosa casa farmaceutica ha annunciato che l’Italia ora avrà più scorte.

Il Covid-19 è sempre più vicino alla fine, ma ovviamente parliamo di una fine della battaglia ancora molto lontana. Infatti il virus continua ad essere molto pericoloso e a stroncare vittime giorno dopo giorno. Infatti sono tanti coloro che stanno continuando a prendere la malattia e ad essere infetti e per questo il numero delle vittime non fa altro che aumentare in maniera netta e decisiva. La tensione è molto alta e tutti, proprio tutti, non vogliono fare altro che uscire da questo lungo incubo che ormai dura da quasi un anno. Ma guai ad abbassare la guardia in questo momento, così delicato, con il Covid-19 che potrebbe anche esplodere in una pericolosa terza ondata. Bisogna rispettare le regole e attendere i vaccini.

Vaccino Pfizer, domani arriva in Italia un nuovo carico

Proprio la Pfizer ha fatto sapere, riporta ANSA, che domani arriveranno in Italia ulteriori vaccini per il Covid-19. Una notizia certamente molto positiva, che non può che caricarci ulteriormente e spingerci a fare di tutto per non rendere il momento più critico e difficile. I vaccini stanno arrivando, pian piano e certamente non in numeri enormi, ma la priorità al momento non è vaccinare tutti ma soltanto coloro che sono in pericolo e difficoltà.

