Calciomercato Juventus, piace un giocatore che è attualmente legato con un contratto professionale dal Sassuolo. Il prezzo non è certamente basso.

La Juventus è un club importantissimo, che da quasi un decennio domina a mani basse in Italia. Si parla infatti di un club storico che da ben 9 anni consecutivi appesantisce la propria bacheca dei trofei per inserire l’ennesimo scudetto vinto, con qualche Coppa Italia e Supercoppa Italia nel mezzo. Da troppi anni non ci sono squadre e club che hanno dato veramente filo da torcere alla squadra torinese, tranne che qualche anno fa. Parliamo ovviamente dell’annata magica del Napoli di Sarri, il quale si avvicinò pericolosamente a vincere lo scudetto in azzurro, prima di farlo passando proprio ai bianconeri. Quest’annata il club sta un po’ faticando e per questo, mai come ora, è necessario muoversi molto bene sul calciomercato per potenziare la squadra e continuare ad assicurarsi la vittoria.

Calciomercato Juventus, piace giocatore del Sassuolo: fissato il prezzo

Proprio per questo motivo la dirigenza bianconera si muove sempre con estrema intelligenza sul calciomercato, alla ricerca dell’affare ad ogni sessione di mercato. In particolare si cerano giovani profili, meglio se italiani, per aumentare la qualità tecnica della rosa alla lunga e continuare a puntare al trofeo.

In particolare la squadra avrebbe puntato il centravanti del Sassuolo, Gianluca Scamacca. Il giovane numero 9 è valutato dalla società neroverde ben 20 milioni di euro, riporta Calciomercato.com, la Juventus e le altre squadre sono state avvisate. In questi tempi così duri è difficile che si possano chiedere degli sconti sul prezzo.