Alessandra Mussolini: “Addio alla politica, mi dedicherò a questa cosa” 

Alessandra Mussolini dice addio alla sua carriera politica: l’ex europarlamentare annuncia un sorprendente cambio vita. Ecco cosa farà adesso.

Alessandra Mussolini dice addio alla politica: lo ha annunciato la stessa donna ai microfoni de Il Tempo. Intervistata quest’oggi dal quotidiano, l’ex Europarlamentare ha affermato con fermezza di voler dire addio al contesto politico per dedicarsi a un’altra passione scoperta in questi mesi: la danza. Sì, proprio così.

Alessandra Mussolini cambia vita: c’è l’annuncio

Sembra infatti che l’esperienza a ‘Ballando con le stelle’ abbia fatto particolarmente breccia nel cuore della 47enne romana, tanto da indurla addirittura a stravolgere la propria vita. Un’esperienza per lei meravigliosa vissuta prima col maestro cubano Maykel Fonts e poi – una volta scoperta la sua positività al Covid-19 – con Samuel Peron.

Così ora ha deciso di approfondire ulteriormente questa passione scoperta nel pieno della sua vita: “E’ stata è stata un’esperienza fantastica, non avevo mai ballato prima e non è che avessi fatto corsi di danza o cos’altro. È stata una esperienza anche estrema, a suo modo, perché dovevi imparare una coreografia da professionista. Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere”, ha raccontato.

Motivo per cui ora è appunto pronta ad accantonare la carriera politica. Un’esperienza che considera chiusa in tutto e per tutto e senza – quasi – possibilità di replica: “La politica è stata un ciclo che si è chiuso. Per me è stata ovviamente importante. È chiaro che quando una persona fa tanti anni di politica poi l’esperienza resta dentro. Però i cicli si aprono e si chiudono. Bisogna essere sempre pronti e aperti per le nuove cose e non rimpiangere mai nulla perché perfettamente inutile”.