Vaccino Pfizer, c’è l’ok dell’Ema: via libera alla distribuzione

Svolta per quanto riguarda il vaccino Pfizer: è arrivato l’ok da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema)

Continua la lunga battaglia al Covid. Nella giornata di ieri, un nuovo allarme ha preoccupato tutti: la scoperta di una nuova variante, causata da una mutazione genetica. In molti hanno addirittura messo in discussione l’efficacia del vaccino, ormai pronto alla distribuzione. Proprio in questo senso, poco fa è stato mosso un altro passo molto importante.

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha infatti dato l’ok condizionale al vaccino di Pfizer-BioNTech. “Non abbiamo però ancora indicazioni sul fatto che il farmaco funzionerà anche contro la variante del Covid” le parole della direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke. “Momento decisivo per tutti gli sforzi fatti per salvaguardare gli europei. Ora agiremo velocemente” ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Vaccino Pfizer, Speranza: “Notizia che aspettavamo”

È arrivato l’ok anche da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema): il vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech è pronto alla distribuzione. La notizia ha fatto contenti tutti, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al ministro della Salute italiano Roberto Speranza, che si è così espresso sulla decisione presa. “C’è finalmente l’ok al vaccino di Pfizer, ed è la notizia che tutti stavamo aspettando. La battaglia al Coronavirus è ancora molto lunga e complessa, e lo dimostrano anche le voci che arrivano da Londra. Avere un farmaco apre però la strada ad una fase nuova e più sicura” le sue parole.

Ci si interroga ora sull’efficacia del farmaco contro la variante Covid scoperta in Gran Bretagna. Tanti gli esperti già intervenuti a tal proposito, e la linea seguita sembra essere la stessa: non ci saranno grossi cambiamenti, il farmaco funzionerà.