Riapertura scuola, Azzolina ha esaminato la situazione e parlato dell’imminente apertura. Ecco le sue dichiarazioni sulla ripresa.

Riapertura scuola, il Covid-19 sta continuando a mietere vittime e a preoccupare gli italiani. La malattia nata nei mercati della cerne di Wuhan, infatti, è da quasi un anno che colpisce tutti, con estrema potenza e forza. Il conteggio delle vittime è incredibilmente alto, soprattutto se si considerano i numeri dell’intero pianeta. Una vera e propria pandemia, che sta causando non pochi problemi e parecchia tensione nelle cariche politiche e non solo. La situazione è parecchio difficile, con tante persone che ogni giorno devono lottare per combattere l’epidemia. Della situazione e dell’imminente apertura delle scuole ha parlato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Riapertura scuola, Azzolina: “Anche i professori salvano vite”

Da gennaio del 2021 il piano è riaprire tutto, soprattutto la scuola. La situazione relativa alla ripresa delle attività, infatti, è in continua evoluzione e prevede che tutti i bambini possano tornare a scuola da gennaio. “Così come i medici anche gli insegnanti possono salvare vite”, ha affermato Lucia Azzolina ai microfoni di RAI 3.

Inoltre il Ministro della Salute ha anche affermato che il Governo sta facendo di tutto per la ripresa dell’attività scolastica, che deve assolutamente ripartire.