La Juventus irrompe sul mercato e lo fa mettendo nel mirino il top player del Liverpool. Arriva l’annuncio.

I bianconeri necessitano di un’alternativa a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Paulo Dybala rappresenta ormai un esubero in casa Juventus ed è dalla sua cessione che la vecchia Signora spera di ricavare il tesoretto necessario per intervenire sul mercato per acquistare il suo sostituto.

Sono tanti i nomi che ruotano attorno alla Juventus e nelle ultime ore, secondo un indiscrezione rivelata da un ex giocatore egiziano ai microfoni di Bein Sport, Mohamed Salah sarebbe in rotta con il Liverpool e il suo addio è vicino.

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione: super colpo dal Liverpool

Immaginare tre giocatori come Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Mohamed Salah giocare tutti insieme può sembrare utopia, ma secondo le ultime rivelazioni di mercato no.

Mohamed Aboutrika, ex stella egiziana, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Bein Sports ha affermato di aver sentito a telefono Mohamed Salah. L’ex attaccante della Roma sembra essere in rotta con il Liverpool. “So che non è più felice ai Reds e mi ha detto anche il motivo, ma non posso rivelarlo. Verrà ceduto per questioni economiche”.

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, la Juventus per poter effettuare l’assalto a Salah dovrebbe cedere Dybala o comunque effettuare un sacrificio importante, in modo tale da poter pagare il cartellino e l’eventuale ingaggio.