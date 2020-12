La bella influencer milanese Chiara Ferragni pubblica uno scatto e subito pioggia di critiche: il problema è nella scollatura

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più bersagliate del web, così belli, giovani ed invidiati che ogni post conta tantissime critiche. Tra i messaggi d’amore e d’affetto dei fan, infatti, spuntano sempre più prepotenti quelli degli ‘haters’ che hanno costantemente qualcosa da ridire. Fortunatamente la giovane coppia ha fatto la ‘scorza’ contro un certo tipo di offese.

Comunque sia, la coppia non si arrende e pubblica tutto ciò che vogliono. Spesso e volentieri, l’influencer ed il cantante sono anche molto d’aiuto e d’esempio per giovani, ma non solo.

Chiara Ferragni bersagliata: “Sei una mamma ormai, un po’ di pudore”

Pochi minuti fa, Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo post dell’outfit della scorsa notte. Un semplice vestitino floreale, ma con una scollatura “esagerata” per diversi utenti, ma soprattutto che “una mamma non può permettersi”.

Non è difficile trovare commenti del genere sotto il post della Ferragni, infatti, che si limita ad ignorare utenti di questo tipo. Lei stessa, più volte criticata, ha risposto che avrebbe continuato a postare questo genere di foto senza limiti, fin quando se la sente.

“Sei una mamma ormai”, come se la maternità fosse un limite da non poter essere oltrepassato con delle foto con una scollatura vistosa. Per fortuna l’influencer milanese ha ben altro da pensare anziché dare importanza a commenti medioevali e lascia i propri fan a rispondere per lei.