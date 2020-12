Uomini e Donne, Gemma quasi alle mani con Tina: caos in studio – VIDEO

Caos nello studio di Uomini e Donne, in diretta a Canale 5 Gemma e Tina arrivano quasi alle mani, tra minacce e secchiate d’acqua

Anche questo pomeriggio, il trono over di Uomini e Donne ha regalato infinite gioie agli spettatori. Dopo le ultime trashate dei giorni passati, oggi Gemma Galgani e Tina Cipollari ne hanno combinata un’altra. La verità è una: Gemma è stanca dei continui attacchi, che si susseguono da anni, dell’opinionista del programma, Tina.

Stanca dell’ennesima parolina di troppo dell’opinionista viterbese, la dama torinese l’ha minacciata di buttarle l’addosso l’acqua della bottiglina accanto a lei. Come aspettarsi una reazione pacata o ironica della Cipollari. Impossibile, infatti ha prontamente preso del plexiglass utilizzato per il distanziamento ed ha affrontato Gemma. Ma non è finita qui.

Uomini e Donne, Gemma e lo scontro con Tina – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Avvertita l’aria di pericolo, Maria De Filippi prega la Galgani ad avvicinarsi a lei, mettendo la mascherina. La dama torinese, di tutta risposta dice: “Ma no Maria, non farà niente, che può fare”. Intanto che lei pronuncia le ultime parole famose, la regia inquadra un’impazzita Tina Cipollari nel dietro le quinte intenta a staccare una tanica d’acqua di un distributore e ci riesce.

Una volta rientrata in studio, l’opinionista viterbese fa il bagno alla dama torinese che, stupita dice: “Me lo potevate dire che stava arrivando”. Nonostante le giustificazioni di Maria, Gemma resta bagnata fradicia nello studio di Canale 5. È finita qui o questo teatrino durerà ancora a lungo?