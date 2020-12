Barbara D’Urso ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram per chiarire le voci su un possibile ingresso in politica.

Un vero e proprio polverone mediatico si era scatenato contro la famosa conduttrice Mediaset Barbare D’Urso. Il motivo? Il fatto che durante un’intervista avesse avanzato l’idea di poter lasciare la tv per poter entrare in politica in futuro. Dichiarazioni che hanno scatenato l’ilarità e la rabbia del web, che di certo non è mai stato tenero nei suoi confronti. La donna al settimanale Chi aveva infatti spiegato che da giovane Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”.

L’annuncio di Barbara D’Urso: “Volevo tranquilizzarvi …”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il problema però è che la polemica che è scoppiata sui social ha costretto la conduttrice a dover pubblicare un video sul suo profilo Instagram per chiarire la situazione. E qui infatti la D’Urso spiega che “qualche giorno fa ho fatto un’intervista per il settimanale Oggi. Ho dichiarato che mi hanno chiesto di scendere in politica e ho risposto che prima o poi lo farò: è scoppiato il delirio e si va avanti da giorni. Addirittura per alcuni mi sarei candidata come presidente della regione Calabria”.

Una secca smentita dunque, per mettere fine a diversi voci infondate che si sono susseguite negli ultimi giorni: “C’è chi dice che mi candido con Forza Italia, chi con la sinistra. Volevo tranquillizzarvi: io non scendo in politica, almeno non adesso magari fra qualche anno. Io continuo a fare televisione, ancora per tanto tempo. Non mi sarei mai permessa di candidarmi per la mia amatissima Calabria, perché non sono nessuno, quindi state tranquilli. Ci vediamo domani in televisione, col cuore!”