Spotify down | Da stamane migliaia di utenti stanno segnalando disservizi sull’app di musica in streaming che risulta inaccessibile

Migliaia di utenti, a partire da stamattina, hanno segnalato disservizi a Spotify. Il portale di musica in streaming, a partire dalle 9 del mattino, è diventato inaccessibile. I problemi hanno riguardato sia la versione desktop che quella mobile. Secondo DownDetector, sono arrivate segnalazioni da circa 1400 utenti, soprattutto da Londra ed Olanda. Il disservizio, infatti, avrebbe colpito particolarmente l’Europa Settentrionale. Problemi simili l’ultima volta sono stati riscontrati lo scorso 27 novembre.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, la nuova richiesta spaventa gli utenti: rischio truffa

Spotify down, i social si scatenano

Secondo ulteriori dettagli, anche chi stamane è riuscito a loggarsi sulla piattaforma, non ha potuto usufruire del servizio. In questi giorni Internet non riesce a trovare pace: nei giorni scorsi, infatti, sono andati in down anche tutti i servizi Google. Da più di 24 ore invece non risulta funzionante l’app di Poste Italiane.

LEGGI ANCHE—> Cashback, il trucco per farlo funzionare anche con Amazon

I social, in particolare Twitter, si sono scatenati per la questione legata ai disservizi di Spotify. Ad andare in tendenza l’hashtag #SpotifyDown. Molti commenti, come sempre, sono anche molto simpatici.