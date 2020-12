Meteo, tornano le piogge: l’anticiclone inizia già a cedere

Il meteo sulla nostra penisola torna a cambiare, con le piogge che torneranno a bagnare il paese. Primi segnali di cedimento per l’anticiclone.

Anche nei prossimi giorni, continua l’ingannevole percorso dell’anticiclone invernale che interesserà tutta la penisola. Infatti il presunto flusso di aria calda non colpirà omogeneamente tutto il paese, anzi avrà effetti diversi da zona in zona. In alcune parti del paese, durante questa giornata di mercoledì, avremo anche i primi cedimenti con piogge che torneranno ad impattare sull’Italia.

Il bel tempo, infatti, si affermerà a fatica su alcuni settori, mentre su Centro-Nord rischierà addirittura di non imporsi nonostante il flusso anticiclonico presente sulla penisola. Non sempre quindi l’anticiclone porterà sole, anzi, su alcune zone anche oggi troveremo nubi basse e condizioni piovose in diversi angoli del paese. Così avremo la possibile formazione di foschie o nebbie, specie in pianura.

Mentre invece sulle Alpi avremo un continuo aumentare della temperature proporzionale all’aumento dell’altitudine. Con questo fenomeno inconsueto per le regioni alpine avremo anche la fusione della neve accumulato in quest ultimo periodo. Al Sud, invece, la situazione sarà ancora più differente, con la formazione di un vero e proprio tepore primaverile, grazie ad un ampio soleggiamento ed all’influenza dell’anticiclone africano.

Meteo, tornano alcune piogge al Nord: migliora al Sud

Durante questo mercoledì, il meteo sulla penisola non sarà messo d’accordo nemmeno dall’anticiclone, con il ritorno delle piogge su tutto il settore settentrionale e parte di quello centrale. Una situazione in contrasto rispetto al miglioramento del Sud, dove le precipitazioni lasceranno spazio ad una condizione di bel tempo estessa a tutte le regioni meridionali. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questo mercoledì sui tre settori del nostro paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione tutt’altro che stabile. Infatti qui l’anticiclone atlantico cederà, lasciando spazio a numerose piogge. Le precipitazioni così si estenderanno da Ovest ad Est, con piogge su Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli. La situazione migliorerà nel pomeriggio, dove le precipitazioni lasceranno spazio ad un cielo prevalentemente nuvoloso. Le temperature torneranno a calare, con massime tra i 6 ed i 10 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione prevalentemente nuvolosa. Ma attenzione, perchè qualche pioggia potrebbe scendere dall’Emilia Romagna, andando a colpire sia l’alta Toscana che le Marche. Scendendo invece miglioreranno le condizioni meteo, con un clima particolarmente soleggiato su Lazio e Abruzzo. Le temperature qui rimarranno stazionarie, con massime tra gli 11 ed i 15 gradi.

Infine avremo una situazione totalmente differente sulle regioni del Sud Italia. Infatti qui avremo una maggiore influenza dell’anticiclone africano e ciò comporterà una giornata dove il sole sarà il vero protagonista. Solamente in Sicilia troveremo qualche blocco di nuvole maggiormente compatto, mentre altrove avremo cieli sereni un pò ovunque. Le temperature risulteranno anche qui stabili, con massime dai 14 ai 18 gradi.