Ottime notizie dall’Unione Europea, il vaccino per il Covid-19 sarà autorizzato entro una settimana: parola di Von Der Leyen

Tutti i Paesi dell’Unione Europea partiranno insieme con il vaccino contro il Covid-19. A parlare a tale proposito, è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che ha dato anche una tempistica. “Il vaccino, per tutta l’Unione Europea, verrà autorizzato entro una settimana”.

Nella plenaria del Parlamento a Bruxelles è stato confermato che l’UE procederà con la massima rapidità ed efficienza possibile. Questo sarà realizzabile soltanto dopo aver ottenuto il consenso dell’Ema (European Medicines Agency, agenzia comunitaria dell’Unione europea per la valutazione dei medicinali). La risposta è attesa per il prossimo 21 dicembre sul vaccino sviluppato dalla tedesca BionTech e dal colosso Usa Pfizer.

Covid-19, vaccino in tutta l’Unione Europea: le ultimissime

Ursula Von Der Leyen richiama all’unione – letterale – dell’Europa, esortando gli Stati Membri a farsi trovare pronti al vaccino. “Dobbiamo cominciare tutti insieme, uniti”. Una data papabile è il 27 dicembre, salvo imprevisti. Ciononostante, la presidente ci tiene a fare una precisazione: “Non pensiamo di essere fuori dal tunnel”. Vietato abbassare la guardia, specialmente “ora che tremila europei al giorno perdono la vita”.

Intanto la campagna vaccinale è partita nel Regno Unito, in Russia, Stati Uniti e Cina e sembra procedere per il meglio. L’Unione Europea arriva un po’ in ritardo, ma non per ultima: bisognerà escogitare un piano, in accordo con l’OMS, per il vaccino anche nei Paesi sottosviluppati. Il dibattito, a riguardo, è già molto acceso, si è in attesa di una soluzione che deve arrivare nell’immediato per evitare altri decessi.