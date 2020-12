La Juventus vuole un top player da affiancare a Cristiano Ronaldo. Il Manchester City propone un maxi scambio.

Il giocatore bianconero che sta vivendo un periodo tutt’altro che positivo è sicuramente Paulo Dybala. Con l’arrivo di Alvaro Morata e Dejan Kulusevski l’argentino stenta a trovare spazio nell’undici titolare e quando gli viene concessa l’opportunità, non mostra più la sua classe come in passato.

Probabilmente il problema è il mancato accordo per il rinnovo contrattuale con adeguamento. Il numero 10 vorrebbe un ingaggio superiore ai 7,3 milioni attualmente percepiti. La società bianconera non desidera accontentare le sue richieste e perciò, data la scadenza contrattuale a giugno 2022, l’ex Palermo potrà salutare già a gennaio.

Calciomercato Juventus, doppio addio: maxi scambio per il top player

Non solo Paulo Dybala. Oltre al numero 10 a dire addio potrebbe essere anche Leonardo Bonucci. Il Manchester City è interessato a entrambi i giocatori bianconeri e per arrivare a loro, secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, Pep Guardiola vuole imbastire una maxi trattativa.

Gabriel Jesus è uno dei migliori giocatori a disposizione di Guardiola, ma dato che il tecnico spagnolo vuole rinforzare oltre che l’attacco, anche la difesa, è pronto a offrire alla Juventus il 23enne brasiliano.

Dunque, l’offerta del City prevede uno scambio di cartellini. Leonardo Bonucci, valutato 30 milioni, Paulo Dybala, valutato 70 milioni, per Gabriel Jesus la cui valutazione è di circa 100 milioni di euro. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane.