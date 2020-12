Harry Potter, prima edizione venduta per 74 mila euro 

Harry Potter, clamoroso in Inghilterra: la prima edizione di Joanne Kathleen Rowling è stata venduta per ben 74 mila euro. Cifre super anche per altri tre volumi.

Incredibile in Inghilterra: un volume di ‘Harry Potter e la pietra filosofale‘ è stato venduto all’asta per la cifra assurda di 68 mila sterline. Ovvero 74 mila euro. Il motivo? Si trattava della primissima edizione del capolavoro fantasy realizzato da Joanne Kathleen Rowling. Più precisamente è uno dei 500 volumi stampati per la prima volta nel lontano 1997, prima che la saga ottenesse poi un successo mondiale e assoluto.

Harry Potter, cifre choc all’asta per le prime edizioni del 97

Il secondo caso più eclatante ha visto la cifra di 50 mila sterline per aggiudicare il cimelio. Si tratta di un’altra mega plusvalenza, considerando che lo stesso testo era stato ottenuto per appena mezza sterlina alla fiera dell’usato. E pensare che il prezzi di partenza, quello fissato ben 23 anni fa, era di 10,99 sterline per volume. Si registra inoltre un’altra cessione per 19 mila sterline e una quarta sempre roboante per 17.500 mila.

Altri libri dei famosi 500, come riporta la BBC, sono stati invece inviati a scuole e biblioteche. I fans di Harry Potter in Italia, intanto, avranno la pancia piena per un po’ di tempo. Siamo reduci infatti da due maratone relative alla storia del maghetto e dei suoi amici: una prima è avvenuta proprio nel pieno e primo lockdown del 2020 su richiesta diretta degli appassionati via social. E’ poi seguito una seconda, tra l’altro ancora in corso, a partire dallo scorso 12 novembre con tutti gli 8 film.

Harry Potter, gli appuntamenti in Tv

Ecco gli appuntamenti:

12 novembre: “Harry Potter e la pietra filosofale”

19 novembre 2020: “Harry Potter e la camera dei segreti”

26 novembre 2020: “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”

3 dicembre 2020: “Harry Potter e il calice di fuoco”

10 dicembre 2020: “Harry Potter e l’ordine della fenice”

17 dicembre 2020: Harry Potter e il principe mezzosangue

24 dicembre 2020: “Harry Potter e i doni della morte parte 1″

31 dicembre 2020: “Harry Potter e i doni della morte parte 2″