Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. Numeri ancora spaventosamente alti in una fase estremamente delicata come questa del Natale. Salgono i positivi, calano i deceduti. Ecco gli ultimi aggiornamenti in Italia.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico nazionale di quest’oggi venerdì 12 dicembre. Ancora una volta si registrano sia buona che cattive notizie, pur premettendo che siamo su numeri ancora maledettamente alti. Sono infatti 19.903 i nuovi infetti emersi nelle ultime 24 ore: si tratta di un’impennata rispetto ai 18.727 di ieri e i 16.999 deòl’altro giorno ancora.

Covid-19, gli aggiornamenti in Italia

Si avverte invece un vero e proprio sbalzo spaventoso rispetto allo scorso 9 dicembre quando i nuovi positivi erano pari a 12.756. Aggiornamenti positivi invece sul fronte deceduti dove c’è un ribasso anche se con numeri ancora terribilmente alti. Sono 649, infatti, le vittime delle ultime 24 ore. Tantissime ma comunque di meno rispetto al dato che ne vede 761 nell’ultimo aggiornamento, 887 nel precedente.

Sempre tre giorni fa, nel giorno dell’illusione con un calo della curva epidemiologica, se ne registrarono 499. Numeri che insomma inducono ancora alla massima prudenza soprattutto in un periodo natalizio che rischia di essere letale se si dovesse sottovalutare la minaccia. Le strutture sanitarie italiane tornano a respirare ma siamo ancora appesi a un filo.

Ecco perché Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, spinge fortemente per nessun allenamento delle misure in vista del Natale e delle feste successive. C’è chi spinge per la possibilità di spostamenti tra comuni ma l’esperto lo sconsiglia fortemente: “Non ad allentamenti delle misure, perché potrebbe esserci un’inversione della tendenza. Saranno necessari tutti gli sforzi possibili nel periodo di Natale”.

Il nuovo bollettino medico

• 19.903 contagiati

• 649 morti

• 24728 guariti

-66 terapie intensive | -496 ricoveri

196.439 tamponi

Tasso di positività: 10,1% (+0,3%)