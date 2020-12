Tragedia a Torino: anziana travolta e uccisa da un tram

Anziana travolta e uccisa da un tram: dramma terribile a Torino. La donna, inizialmente sopravvissuta, poi non ce l’ha fatta. Ecco la dinamica dell’incidente.

Dramma terribile a Torino: un’anziana è morta travolta da un tram. La tragedia, come riporta AdnKronos, si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri nella zona nord della città. La signora aveva 84 anni e sono ancora in corso gli accertamenti per capire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto attorno alle 18.00.

Anziana travolta e uccisa da un tram

L’anziana, inizialmente sopravvissuta dopo l’impatto, è poi deceduta poco dopo per le eccessive lesioni interne. Malgrado il pronto intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Secondo i primissimi accertamenti, il sinistro è avvenuto probabilmente per la scarsa visibilità a causa della pioggia e del buio. Sarebbe stato così che il tram della linea 9 Gtt, arrivato da Torino e spedito verso piazza Stampalia, non sarebbe riuscito ad evitarla.

Si tratta del secondo incidente simile in Italia nel giro di pochi gironi. Appena tre giorni fa, infatti, un’altra donna è stata travolta in quell’occasione da un treno a Besana Brianza, vicino Monza. In questo caso la vittima aveva 30 anni. Non è ancora noto se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo e volontario della donna. Il mezzo che l’ha investita è il convoglio della Trenord in viaggio da Lecco verso Milano e appunto nel Besanino nell’occasione.