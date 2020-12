La Food and Drug Administration rivela l’efficacia del vaccino Pfizer-BioNTech prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense.

L’Occidente, nella giornata di ieri ha vissuto un momento storico. La Gran Bretagna ha dato il via alla somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid prodotto dall’azienda farmaceutica Pfizer-BioNTech. La prima a ricevere la vaccinazione è stata una donna di 90 anni che si è detta felice in quanto questo è il regalo più bello che potesse ricevere per Natale.

In molti sono però scettici sulla validità di questo vaccino, e così la stessa azienda statunitense ha deciso di rivelare i dettagli sull’efficacia del loro vaccino e il periodo che serve allo stesso per proteggere il paziente dal virus.

Covid, vaccino Pfizer-BioNTech: uno studio rivela la sua reale efficacia

Il coronavirus tornerà come un ritornello e come il virus stagionale. Per contrastarlo bisognerà vaccinarsi e, in Europa occidentale, l’unico Paese ad aver iniziato la somministrazione della prima dose è la Gran Bretagna. Ma sarà efficace il vaccino Pfizer-BioNTech?

La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia governativa che si occupa di farmaci negli Stati Uniti, ha pubblicato una serie di documenti nei quali rivela che l’efficacia del vaccino dopo la prima dose è del 52 per cento circa. Dopo la seconda dose il livello di protezione sale al 95 per cento.

A dieci giorni dalla somministrazione della prima dose l’infezione nei pazienti che hanno ricevuto il vaccino è diminuita sensibilmente, mentre è continuata a crescere tra i volontari che avevano ricevuto un placebo. La FDA inoltre rivela che il vaccino protegge allo stesso modo diverse fasce d’età della popolazione.