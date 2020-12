Covid-19, il nuovo bollettino medico: altri 12.756 contagi e 499 deceduti

Covid-19, il nuovo bollettino medico di mercoledì 9 dicembre 2020. Numeri ancora alti ma non mancano le buone notizie. Ecco quanto comunica la Protezione Civile.

Arrivano buone notizie, tutto sommato, sul fronte coronavirus. Sebbene i numeri siano ancora alti, infatti, si registra comunque un’altra discesa sia per quanto riguarda i nuovi contagiati che per i deceduti. Attenzione: guai ad abbassare la guarda in un momento così delicato, ma è comunque giusto prendere atto di alcuni presunti miglioramenti.

Ciò detto, come riferisce il nuovo bollettino medico fornito direttamente dalla Protezione Civile, sono 12.756 i nuovi infetti registrati nelle ultime 24 ore. Tanti ovviamente, ma comunque di meno rispetto ai quasi 15.000 e 14.000 degli ultimi due aggiornamenti. Stesso discorso appunto anche per i deceduti: ce ne sono altri 499, ma il numero è comunque al ribasso rispetto ai 634 di ieri e 528 dell’altro giorno ancora.

Covid-19, il nuovo bollettino medico

• 12.756 contagiati

• 499 morti

• 39266 guariti

-25 terapie intensive | -428 ricoveri

118.475 tamponi

Tasso di positività: 10,8% (+0,8%)

Seguono a breve ulteriori aggiornamenti.