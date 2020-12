L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese.

In Italia i contagi da coronavirus iniziano a diminuire. Nello specifico sono in rialzo i numeri rispetto a ieri, ma con essi anche i tamponi effettuati. I valori da considerare sono quelli relativi alle percentuali di infezione e almeno in quello il calo è consolidato. Ad oggi siamo al 9,9%, con un -2,4 rispetto a ieri. Le misure adottate dal governo per il contenimento della pandemia iniziano a dare i primi risultati e spingono ad insistere su questa linea anche durante le festività di Natale. I dati odierni sono frutto dei comportamenti di un paio di settimane fa e le eventuali disattenzioni attuali potrebbero essere pagate a caro prezzo all’inizio del nuovo anno. Proprio per questo nella giornata dello scorso 3 dicembre invece il Premier ha emanato il decreto che mira a contenere gli spostamenti in vista del Natale (per maggiori info clicca qui).

Coronavirus, bollettino 8 dicembre: 14.842 contagiati e 634 morti

Nella giornata di ieri si erano registrati 13.720 casi di nuove positività, mentre oggi, come si evince dall’ultimo bollettino dell’8 dicembre, in Italia il numero di contagiati sale a 14.842 positivi su 149.232 tamponi effettuati. Il numero di decessi registrati è di 634, mentre il numero di guariti è di 25497. Il numero di persone in terapia intensiva è sceso di 37 unità, così come i ricoveri, in calo di 443 persone. Il quadro mostra quindi una percentuale più bassa di infezioni rispetto ai test effettuati.

• 14.842 contagiati

• 634 morti

• 25497 guariti

-37 terapie intensive | -443 ricoveri

149.232 tamponi

Tasso di positività: 9,9% (-2,4%)