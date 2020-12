Le anticipazioni del Grande Fratello VIP promettono un grande ed inatteso confronto per Tommaso Zorzi: non potrà più nascondersi

Tommaso Zorzi, l’influencer di Milano è stato uno dei primi ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5. Ormai rinchiuso della casa più spiata d’Italia da mesi, ha avuto modo di approfondire le sue amicizie ed i suoi interessi. Un personaggio molto amato, per la sua bontà d’animo, gentilezza, ma soprattutto simpatia.

Zorzi non ha mai nascosto la sua omosessualità ed è molto aperto a riguardo, tant’è che ha scottato anche il cuore di qualcuno all’interno della casa. Giacomo Urtis, chirurgo plastico dei vip, subentrato da poco al Grande Fratello si è innamorato proprio di lui. Peccato – o forse no – che Tommaso abbia il cuore impegnato altrove: Francesco Oppini è diventato l’unico uomo che vuole.

Grande Fratello VIP, anticipazioni: inatteso confronto per Tommaso Zorzi

Un incontro inatteso ma che tutti i fan della – non – coppia aspettavano. Questa sera, Francesco Oppini rientrerà nella casa del Grande Fratello VIP per un confronto con Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti, in questi giorni, ha visto e sentito ancor di più il forte sentimento che l’influencer milanese prova per lui tanto da essere spinto a parlargli. Tommaso è stato ancor peggio quando Francesco ha deciso di abbandonare la casa del reality show per tornare dalla famiglia e dalla fidanzata.

Dopo un litigio con la mamma, Alba Parietti, Oppini decise di lasciare il programma, ma per questa sera, Alfonso Signorini gli permetterà di varcare la porta rossa della casa. La conferma arriva proprio dalla showgirl piemontese che lo annuncia su Instagram.