La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni sono stati utili nella lotta al Covid-19 ed il sindaco di Milano ha voluto premiarli

Un rapper ed un influencer danno lezioni al resto d’Italia. In troppi non gli darebbero un euro, ma i milioni di followers che hanno su Instagram non sono soltanto un numero. Fedez e Chiara Ferragni, la giovanissima coppia è così tanto seguita sui social che la loro influenza ha contribuito nella lotta contro il Covid-19.

Notoriamente la coppia fa molta beneficenza, ma questa volta si sono superati. In un momento tragico per il mondo intero e per l’Italia, Paese in cui vivono, hanno voluto dare il loro contributo che è poi risultato efficiente. Non sono medici, né infermieri, non sarebbero potuti scendere in campo scientificamente, ma hanno utilizzato la loro notorietà nel modo giusto.

Fedez e Chiara Ferragni vincono l’Ambrogino d’oro per la lotta al Covid-10

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, quest’oggi ha premiato la coppia donando loro il premio più importante per la capitale della moda: l’Ambrogino d’oro. La decisione è stata presa in seguito alla donazione della giovane coppia durante il periodo più tragico ed alla loro raccolta fondi che ha reso possibile la costruzione di una nuova terapia intensiva nell’ospedale San Raffaele di Milano.

“Hanno messo la loro notorietà al servizio del Paese, non solo per la raccolta fondi, ma sensibilizzando su quanto fosse importante osservare le regole”. Così Giuseppe Sala ha commentato la decisione di donargli il premio. D’altronde, anche Giuseppe Conte – non senza polemiche – si era affidato alla coppia per chiedere una mano nella sensibilizzazione dei giovani.

