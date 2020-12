Juventus-Torino, streaming gratis: dove vedere il derby in diretta

Manca pochissimo al derby della Mole tra Juventus e Torino, andiamo a vedere dove vedere il match in streaming gratis ed in diretta.

Tutto pronto per il secondo anticipo della decima giornata di Serie A, che vede protagonisti la Juventus ed il Torino, per l’esclusivo “Derby della Mole“. Match di interesse assoluto, che negli ultimi anni ha regalato grandi partite agli appassionati di calcio, da una parte la Juventus di Pirlo ancora imbattuta, dall’altra un Torino alla ricerca della sua identità di gioco.

Partiamo quindi analizzando il periodo di forma dei padroni di casa, la Juventus. Nonostante siano ancora imbattuti in campionato, i bianconeri continuano ad offrire prestazioni altalenanti. Infatti dopo le prime nove giornate sono arrivate quattro vittore, di cui una a tavolino, e cinque pareggi. Pirlo adesso si trova con i suoi ragazzi a meno sei punti dal Milan capolista e dovrà iniziare ad ingranare da subito, altrimenti rischia di diventare un campionato anonimo.

Dall’altra parte troviamo un Torino smarrito, in cerca di identità e con il “maestro” Giampaolo che non è riuscito ancora a dare un gioco alla squadra. Infatti ad oggi il Torino è solamente 18esimo con sei punti ed appena una vittoria dopo le prime nove giornate di campionato. A poco infatti sono serviti i 7 goal del “Gallo” Belotti, con una difesa troppo fragile che ha già subito 22 reti, più di due a partita. Andiamo quindi a vedere dove seguire Juventus-Torino in streaming gratis.

Juventus-Torino, streaming gratis: Sky o Dazn?

A trasmettere il “Derby della Mole” in diretta ci penserà Sky Sport. Infatti il servizio pay-per-view, per la partita valida per la decima giornata di campionato metterà a disposizione un solo canale: Sky Sport Serie A, disponibile al canale 202 del satellite. Ma sarà possibile seguire il match anche con i servizi streaming di Sky Go e Now Tv.

Infatti per tutti gli abbonati che non potranno seguire il match da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

