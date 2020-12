Calciomercato, Balotelli rimane in Italia: destinazione a sorpresa

Calciomercato, Balotelli ha trovato la sua nuova squadra. Dopo i vari rumors e l’avvicinamento al Vasco da Gama, SuperMario resterà in Italia

Mario Balotelli rimane in Italia. L’ex giocatore del Brescia è ancora in cerca di fortuna, dopo le ultime esperienze non troppo positive. Nelle ultime settimane si era parlato di una trattativa in fase avanzata col Vasco da Gama, ma alla fine SuperMario ha deciso di rimanere nel suo Paese.

La notizia è stata lanciata direttamente da Gianluca Di Marzio: Mario Balotelli si allenerà col Monza. La squadra allenata da Christian Brocchi lo avrà a disposizione a partire dal prossimo lunedì per gli allenamenti e, qualora i risultati fossero convincenti, già a partire dalla sessione invernale di calciomercato il centravanti classe 1990 verrà tesserato per il club di Silvio Berlusconi.

Calciomercato, Balotelli ha un mese per convincere il Monza

Una scelta di cuore quella di Mario Balotelli, che già da lunedì si allenerà col Monza di Christian Brocchi e con Galliani e Berlusconi in dirigenza. Una sorta di ritorno a tinte rossonere, in una città che dista soli 85 km dalla sua Brescia. L’ex centravanti del Milan avrà ora un mese di tempo per convincere tutti ed essere tesserato per il club di Serie B. Si tratterebbe di un acquisto sicuramente importante e di esperienza per il club brianzolo che, dopo la promozione alla serie cadetta, punta dritto alla Serie A.

Oltre che a Brocchi e al duo Galliani-Berlusconi, nella sua nuova avventura SuperMario ritroverà anche Kevin Prince Boateng, con il quale ha condiviso la sua esperienza al Milan. Proprio nel 2014, con il club di via Aldo Rossi Balotelli ha vissuto la sua miglior stagione, condita da 18 reti stagionali. La speranza è quella di rifarsi e dimostrarsi ancora un attaccante valido.

