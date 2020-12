È aria di Natale per tutti, anche per Elettra Lamborghini che scarta il primo regalo fattole da un noto brand di makeup

“Santa is coming”, mancano pochi giorni al Natale che, anche se quest’anno sarà diverso, ci darà tanti regali da scartare. Elettra Lamborghini che ci tiene particolarmente all’interazione con i fan, comincia a scartarli, prima del 25 dicembre, con i suoi fan. La cantante bolognese è nota per la sua voglia di coinvolgere i suoi quasi 7 milioni di followers nelle sue vicissitudini quotidiane.

LEGGI ANCHE > > > Diletta Leotta cambia look, ma si apre l’accappatoio – FOTO

È anche su Instagram che, Elettra Lamborghini ha annunciato il suo matrimonio, ha mostrato i preparativi e portato passo passo, con sé, le persone che la amano. Lei e Afrojack, il suo ‘maschio’ (così lo chiama, ndr), amano essere quanto più reali e sinceri anche attraverso lo schermo dello smartphone.

Elettra Lamborghini scarta il pacco, ma i fan guardano altro – VIDEO

Elettra Lamborghini ha scattato il primo pacco di Natale: un cofanetto Pupa, il noto brand di make-up. Una pubblicità per il marchio che ha fatto, però, piacere a tutti i fan: non solo donne. Ai più attenti non sarà sfuggito che Elettra, intenta ad aprire lo scatolone, indossa una maglietta nera ma abbastanza trasparente: sotto si vede il reggiseno. Un video piuttosto bollente che riscalda questa giornata invernale molto fredda.

NON PERDERTI > > > Wanda Nara, lato B scultoreo: ma cosa sono quelli? – FOTO

All’interno del pacco bello grosso, la cantante bolognese ha trovato vari regali della Pupa. Ombretti, pochette, mascara e matita: tutto quanto necessario per un trucco semplice come piace a lei. “Guardate che bel pacco rosso, come il mio albero”, la cantante non ha apprezzato solo il contenuto, ma anche la confezione col colore tipico del noto marchio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elodie esagerata allo specchio: indossa solo l’intimo – VIDEO