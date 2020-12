Calciomercato Milan, Maldini deciso: arriva l’attaccante in prestito

Calciomercato Milan, Maldini si è deciso a tentare l’affondo per l’arrivo dell’attaccante in prestito secco fino a fine stagione

La dirigenza del Milan si è decisa a prendere un attaccante che possa far rifiatare Ibrahimovic nel corso della stagione. Per tale motivo, secondo quanto riferito da TodoFichajes, Maldini sarebbe pronto a tentare l’affondo per Luka Jovic che al Real Madrid fino ad ora ha deluso. I Blancos, che lo hanno pagato 60 milioni di euro nell’estate del 2019, non vogliono regalarlo e chiedono almeno 30 milioni. I rossoneri non sono disposti a sborsare questa cifra, ma le parti potrebbero trovare un accordo sulla base di un prestito secco fino a fine stagione.

Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto a giugno e la sensazione è che a gennaio potrebbe partire, dato che non si trova una soluzione per il rinnovo, in modo tale che il Milan possa non perderlo a zero. A tal proposito si è fatto avanti il Borussia Dortmund che è seriamente intenzionato a gennaio a riportare il trequartista in Bundesliga. L’affare potrebbe concludersi a fronte di uno scambio. Tre sono i profili proposti dai tedeschi: si tratta di Manuel Akanji, Mahmoud Dahoud ed Emre Can. Gli ultimi due sono centrocampisti, mentre il primo un difensore molto duttile. Intanto restano alla finestra, in attesa di sviluppi, anche Inter e Juventus, entrambe pronte a fare lo sgarbo ai rivali rossoneri.

