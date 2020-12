Covid-19, Berisha della Spal ricoverato in ospedale: il comunicato 

Covid-19, Berisha della Spal è stato ricoverato in ospedale dopo la positività riscontrata nei giorni scorsi. Ecco quanto comunica la società di Serie B.

Paura in casa Spal: Etrit Berisha, portiere della squadra emiliana, è attualmente ricoverato per accertamenti all’ospedale di Cona. Lo riferisce riferisce la stessa società. Il calciatore albanese, risultato positivi al Covid-19 lo scorso 27 novembre dopo gli impegni con la propria nazionale, è stato finora in isolamento e non ha mai avuto contatti con i propri compagni di squadra.

Covid-19, Berisha della Spal in ospedale

Tuttavia, dopo alcuni giorni di infezione, l’atleta ha necessitato di ulteriori accertamenti clinici come svela l’emittente tv. Ecco quanto si legge dalla nota ufficiale: “S.P.A.L. srl comunica che a seguito della positività al Covid-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il portiere biancazzurro Etrit Berisha è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici”.

In ogni caso – assicurano – nulla di preoccupante o allarmante per l’estremo difensore. La notizia arriva nello stesso pomeriggio che aveva già comunicato, purtroppo, l’infezione anche per Cesare Prandelli. Il neo tecnico della Fiorentina, subentrato all’esonerato Giuseppe Iachini, fortunatamente non ha necessitato di cure mediche ed è attualmente in quarantena presso la propria abitazione.

“Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti”, si legge sul sito ufficiale viola. La compagine toscana ora sarà impegnata direttamente lunedì sera contro il Genoa per la 10a giornata di Serie A. Nel frattempo, come da prassi, saranno ripetuti vari test a distanza di giorni all’interno del centro sportivo gigliato.

