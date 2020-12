Cesare Prandelli positivo al Covid: le condizioni del tecnico della Fiorentina sono buone. E’ già in isolamento e salterà la sfida tra i viola e il Genoa nel posticipo di lunedì sera

E’ appena tornato ad allenare in Serie A e ora sarà costretto a fermarsi per finire in isolamento. Cesare Prandelli è risultato positivo al Covid-19 nell’ultimo giro dei tamponi effettuato dal gruppo squadra della Fiorentina. Il tecnico di Orzinuovi ha sostituito Beppe Iachini sulla panchina del Franchi e nonostante qualche piccolo progresso dal punto di vista del gioco ha dovuto fari i conti con due cocenti sconfitte contro Benevento e Milan. Con i rossoneri si era detto soddisfatto, soprattutto del piglio mostrato nel primo tempo. Sicuramente c’è tanto lavoro da fare per tornare ai livelli a cui aveva abituato i tifosi viola nella seconda metà della prima decade degli anni 2000. Purtroppo un lavoro che dovrà proseguire tra qualche settimana, dopo aver risolto i problemi con il coronavirus.

Cesare Prandelli positivo al Covid: la Fiorentina finisce in bolla

Secondo quanto comunicato dallo stesso club viola, il tecnico di Orzinuovi è già in isolamento fiduciario, mentre il resto della squadra dovrà restare all’interno della bolla sanitaria del centro sportivo.

“ACF Fiorentina comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli. L’allenatore viola è rimasto presso la propria abitazione.

“Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti“, conclude la nota.

La società di Rocco Commisso è attualmente diciassettesima a 8 punti, più 3 sul Genoa penultimo e prossimo avversario nel posticipo di lunedì sera allo stadio Artemio Franchi.

