Vaccino Covid, Arcuri: “Noi operativi, distribuzione da fine gennaio”

Vaccino Covid, il commissario Domenico Arcuri ha comunicato in videoconferenza alle Regioni che è già pronto il piano di distribuzione

Sono giorni molto impegnativi per il Governo, che in queste ore si sta consultando con le Regioni per decidere tutti i punti che andranno a comporre il nuovo Dpcm, in vigore dal prossimo 4 dicembre. Tanti i temi da affrontare, a partire dalle vacanze natalizie che verranno, ma non solo. Altro argomento di discussione è quello relativo al vaccino anti Covid.

Diverse aziende hanno comunicato che i loro candidati sono efficaci fino al 95%, e Moderna si è spinta fino al 100% per i casi più gravi. L’Unione Europea in prima linea e poi i vari governi nazionali stanno cercando accordi con i produttori per la distribuzione del farmaco. In Italia, il commissario Domenico Arcuri è stato scelto come responsabile del piano, e ha dato aggiornamenti poco fa in videoconferenza alle Regioni.

Vaccino Covid, Arcuri: “Operativi da fine gennaio”

In videoconferenza con le Regioni, il commissario straordinario Domenico Arcuri – che si occuperà del piano di distribuzione del vaccino anti Covid – ha comunicato i progressi attualmente raggiunti. Il farmaco è pronto, ma potrà essere operativo solo dopo aver ottenuto le varie autorizzazioni commerciali da parte degli enti adibiti. “Noi siamo pronti, il piano è già stato varato e probabilmente da fine gennaio si partirà con le distribuzioni” le sue parole.

Inoltre, secondo quanto riportato dall’Ansa Arcuri avrebbe fornito anche alcuni dettagli sui metodi di conservazione del vaccino. “Devono essere tenuti in celle da -75 gradi centigradi, e ci saranno ben 300 posti di distribuzione” le sue parole in videoconferenza.

