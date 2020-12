Catania, parcheggia l’auto e si dà fuoco in mezzo alla strada

In provincia di Catania, un uomo di 71 ha deciso di darsi fuoco in mezzo alla strada. Ancora sconosciute le cause del suo gesto.

Ha parcheggiato la macchina e subito dopo esser uscito, ha deciso di farsi fuoco in mezzo alla strada. È accaduto a Gravina di Catania e la vittima è un uomo di 71 anni. A dare l’allarme è stata una persona che stava passando in quel momento in quella strada che si è imbattuto nel corpo senza vita ormai completamente carbonizzato dell’uomo. A quel punto ha avvertito le forze del luogo che si sono recate immediatamente sul posto che dopo il sopralluogo hanno fatto trasferire il corpo in obitorio per gli accertamenti legali post-mortem. Adesso, si stanno interrogando i parenti dell’uomo per cercare di comprendere cosa lo ha portato a fare un gesto così estremo anche se al momento non filtra nessuna spiegazione in merito.

