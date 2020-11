Coronavirus, Zaia: “Nuovo Dpcm? Governo ne chiarisca i principi”

Coronavirus, il governatore del Veneto Luca Zaia è intervenuto sul nuovo Dpcm che verrà varato nei prossimi giorni, chiedendo chiarezza

Sono giorni decisivi per l’Italia. La lotta al Coronavirus continua senza sosta e, nonostante i numeri in miglioramento, è ancora presto per parlare di emergenza scampata. Alcune regioni sono passate dalla zona rossa a quella arancione, in attesa del nuovo Dpcm che verrà varato nei prossimi giorni. Tanti i temi caldi a riguardo, a partire dalle vacanze di Natale e alla riapertura delle attività commerciali.

A tal proposito, è intervenuto poco fa il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha fatto delle richieste precise al Governo. “Serve chiarezza, dobbiamo capire quali dovranno essere i principi fondanti del nuovo Dpcm. Se il punto chiave è che gli assembramenti sono un problema, allora non si possono chiudere cinema, teatri e piste da sci“ ha spiegato: “Il problema c’è in altri contesti, forse in quelli che ho elencato la situazione è persino più governabile“.

Coronavirus, Zaia: “Abbiamo già congelatori per i vaccini”

Un messaggio chiaro e preciso quello del governatore Luca Zaia circa il nuovo Dpcm anti Coronavirus che verrà varato nei prossimi giorni: serve chiarezza ed unità di intenti. “Spero che il Governo fissi alcuni pilastri sul piano della politica sanitaria: assembramenti, spostamenti e così via. Le altre misure seguiranno poi a cascata” le parole riportate da Sky TG24: “Se iniziamo a dire ‘tu sì, tu invece no’, non mi sembra un buon metodo di lavoro, anzi“.

Spostandosi poi sul tema vaccino anti Covid, il presidente del Veneto ha annunciato che la sua regione ha già acquistato i congelatori per conservarli. “Speriamo di essere messi nelle condizioni di partire con le vaccinazioni quanto prima. Noi siamo già pronti, ed abbiamo acquistato congelatori da 80 C°” ha concluso Luca Zaia.

