Le condizioni di salute di Berlusconi sono peggiorate e a riferirlo sono i suoi medici. L’ex premier aveva contratto il coronavirus nel mese di settembre.

Negli ultimi giorni, le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono peggiorate. L’ex premier aveva contratto il coronavirus nel mese di Settembre ed era stato ricoverato al San Raffaele, dove aveva vissuto qualche momento critico per poi riprendersi ed essere dimesso. E da quel momento le sue condizioni aveva subito un progressivo miglioramento che a quanto pare si è interrotto negli ultimi giorni con i medici che adesso consigliano al Cavaliere riposo assoluto nel suo domicilio. La notizia sulle sue condizioni di salute è stata confermata dal suo avvocato Federico Cecconi durante l’udienza che i è tenuta a Milano sul processo Ruby Ter, anche se il legale non ha comunque chiesto il rinvio per legittimo impedimento. Cecconi ha oltretutto aggiunto che questo peggioramento della sua salute è dovuto probabilmente all’eccessivo attivismo politico di cui si è reso protagonista in questi giorni.

Berlusconi, dopo le dimissioni dal San Raffaele ha ripreso in mano Forza Italia

Si, perché poco tempo essere stato dimesso, Berlusconi si è ritrovato a dover gestire e sedare le tensioni all’interno di Forza Italia che sono in seguito culminate con il passaggio di tre deputati alle Lega di Matteo Salvini, tra cui un riferimento politico storico del premier come Laura Ravetto. Una notizia che ha mandato su tutte le furie l’ex premier, che nel corso di una riunione del partito ha intimato ha chiunque non si sentisse parte del suo progetto politico di dimettersi. E ultimamente, con il voto sullo scostamento di Bilancio, si è parlato, se non di una vera e propria entrata nel governo, di un possibile suo avvicinamento alle forze di maggioranza, che hanno apprezzato il suo voto, che si è distaccato da quello di Lega e Fratelli d’Italia. Episodi che fanno capire come Berlusconi in un modo nell’altro rimanga un interlocutore politico di rilievo, anche se stavolta tutte queste responsabilità hanno inciso su una salute già cagionevole a causa del virus.

