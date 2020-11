Calciomercato Milan, giovane talento nel mirino: la pista si complica

Calciomercato Milan. Alla ricerca di supporto per la retroguardia rossonera, i nomi sul taccuino sono tanti, ma la situazione si complica

Con la Juventus attualmente ko e un Inter deludente, il Milan sta approfittando della situazione per volare alto. I rossoneri, guidati da Pioli dalla panchina e da Ibrahimovic in campo, stanno dimostrando di credere nello scudetto: primi in classifica a 23 punti con 5 punti di distacco dai cugini di Milano.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, Pirlo verso l’addio: sostituto eccellente!

È fondamentale che, la squadra che punta allo scudetto, abbia risorse importanti anche in panchina. Con l’ausilio dei 5 cambi in 3 slot, avere dei sostituti di un certo calibro può aiutare a far rifiatare i grandi talenti e dare il proprio contributo a tutta la squadra. La dirigenza rossonera ne è consapevole, ecco perché si prospetta un’ottima sessione di mercato invernale che vada a tappare i buchi, senza sconvolgere gli equilibri di spogliatoio.

Calciomercato Milan, obiettivo Lovato: la pista si complica

Matteo Lovato, talento classe 2000 cresciuto tra le giovanili di Padova e Genoa è un profilo molto interessante. Difensore centrale, della stessa scuderia del figlio di Paolo Maldini, Daniel, è espressamente un obiettivo del Milan. Attualmente il valore di marcato – secondo Transfermarkt – si aggirerebbe intorno ai 4 milioni, una cifra irrisoria rispetto ai prezzi attuali per un giovane talento con tanta voglia di fare e crescere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Inter, Lautaro verso la cessione: “intreccio” con CR7

Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoneri non sono gli unici a rincorrere il giovane talento. Matteo Lovato non ha impressionato soltanto il Milan, giocandoci contro, ma anche la Juventus che lo trova un prospetto molto interessante. Nonostante sia conteso tra due squadre, non si esclude l’entrata in corsa di qualche altro club: Lovato andrà al migliore offerente.