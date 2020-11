iPhone 13 non è di certo vicino, anzi, ma un creator lo ha immaginato tenendo conto dei brevetti di Apple. Ecco cosa è uscito fuori.

Apple ha da poco lanciato la serie iPhone 12 è forse ha soltanto iniziato a pensare al prossimo smartphone della serie, ovvero iPhone 13. Ma come tutti sappiamo la tecnologia è collegata al futuro e quindi un utente, attraverso un programma di progettazione, ha pensato di ideare iPhone 13 tenendo in considerazione tutti i brevetti più tecnologicamente avanzati depositati da Apple. Quello che e risulta è uno smartphone incredibilmente futuristico è strano, che perde tante delle funzioni e dei pezzi hardware che ormai riteniamo necessari per ogni dispositivo.

iPhone 13 pensato con tutti i brevetti di Apple – VIDEO

Il designer che ha creato questo modello 3D è il noto ConceptsiPhone, che da sempre modella degli smartphone pensando a quello che potrebbero essere le decisioni delle compagnie. E aggiungendoci anche quel tocco di fantascienza che non guasta mai. In particolare ora ha pensato a quello che potrebbe essere il design del prossimo iPhone 13, ma mantenendosi con i piedi relativamente per terra. Infatti sono stati presi in considerazione tutti i brevetti depositati da Apple, che certamente richiederanno anno di sperimentazione, concentrandoli tutti in un solo dispositivo.

l’iPhone 13 ideato da questo creator non ha nessun tasto , tutte le funzioni saranno gestite da proiezioni olografiche. Niente spegnimento, volume, home.

, tutte le funzioni saranno gestite da proiezioni olografiche. Niente spegnimento, volume, home. Questo dispositivo perde la porta lightning di Apple, pensata per il trasferimento di dati e ovviamente per la ricarica della batteria. Entrambe le operazioni saranno fatte tramite moduli wireless.

di Apple, pensata per il trasferimento di dati e ovviamente per la ricarica della batteria. Entrambe le operazioni saranno fatte tramite moduli wireless. Lo schermo curva sui lati.

