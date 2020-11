Incidente choc in F1: esplode auto di Grosjean. E’ illeso – VIDEO 

Incidente choc in F1: è letteralmente esplosa l’auto di Romain Grosjean della Haas. Ma il pilota svizzero è rimasto miracolosamente illeso quando si temeva davvero il peggio. Ecco cosa è successo.

Incidente choc in Formula 1 all’inizio del Gp di Behrain. L’auto di Romain Grosjean, del team Haas, è letteralmente esplosa nel corso del circuito. Sono stati minuti di puro terrore e grande apprensione vedendo la colonna di fuoco che è emersa dalla vettura, ma fortunatamente il pilota di Ginevra è rimasto miracolosamente illeso come hanno testimoniato le immagini live.

Incidente choc in F1: Grosjean miracolato

Ancora da chiarire il motivo dell’incidente. Del resto, del tutto all’improvviso, la vettura del 34enne ha emanato scintille per poi perdere il controllo e schiantarsi contro la cornice della pista. Insomma: nessuna curva in tutta velocità mal calcolata o nessuno scontro tra due mezzi.

Per il protagonista si parla di un forte trauma agli arti inferiori ma niente di grave: un vero e proprio miracolo considerando l’auto spezzata in due e le fiamme in cui è stato avvolto per qualche secondo. In lacrime dato lo spavento, l’uomo ha comunque raggiunto l’autoambulanza con le proprie gambe.

