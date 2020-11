F1 Gp Bahrain, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta

Tutto pronto per il 15esimo gp della stagione F1 a Bahrain. Andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta streaming gratis.

Manca poco al quindicesimo appuntamento stagionale con la F1, di scena a Bahrain. Ancora una volta a scattare dalla prima posizione in griglia è Lewis Hamilton, che nonostante la vittoria del mondiale, è ancora affamato di vittorie. Al suo fianco invece partirà il compagno di scuderia Valtteri Bottas, staccato di quasi tre decimi.

La seconda fila sarà occupata intermente dalle vetture della Red Bull, con Max Verstappen terzo ed Alex Albon quarto. Dalla quinta posizione invece partirà la Racing Point di Sergio Perez, che conferma il suo stato di forma. Sesto e settimo invece le due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, mentre completa la quarta l’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

Completano la Top 10 la McLaren di Lando Norris e l’Alpha Tauri di Danil Kvyat. Le Ferrari, invece partiranno dalla unidecesima e dalla dodicesima piazza, con Sebastian Vettel che per la prima volta in stagione batte in qualifica Charles Leclerc. Andiamo quindi a vedere dove seguire la F1 a Bahrain in diretta e streaming gratis.

F1 Gp di Bahrain, streaming gratis: Sky o Dazn?

Here's how the drivers will line up when the lights go out on Sunday Who's your pick as an outsider for a points finish? 🤔📲⬇️#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/s9sp7RcoUl — Formula 1 (@F1) November 28, 2020

Alle 15:10 partirà il quindicesimo gran premio della stagione. Infatti andrà in scena la F1 sul circuito del Bahrain International Circuit per il gran premio della Bahrain, andiamo a vedere dove seguirlo in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1.

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now Tv, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.

