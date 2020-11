Calciomercato Inter, esonero Conte: Marotta spiazza tutti

Antonio Conte in seguito alle prestazioni altalenanti della squadra è finito sul banco degli imputati. Marotta interviene e spiazza tutti con la sua decisione.

L’Inter non ha avuto un inizio di stagione esaltante. Dopo la disfatta con il Real Madrid in Champions League la compagine nerazzurra occupa il quarto posto nel girone e in campionato milita in quinta posizione a -5 dalla capolista, il Milan.

In seguito ai risultati negativi, sul banco degli imputati è finito l’ex capitano e allenatore della Juventus Antonio Conte. I supporters nerazzurri vorrebbero a capo della squadra un interista DOC come Zenga o Materazzi, ma il dirigente Marotta sembra essere deciso a continuare con l’attuale tecnico.

L’amministratore delegato Beppe Marotta ha parlato agli azionisti del momento sportivo del club dopo la stagione 2019/20, definita da lui la più difficile nel mondo dello sport a causa della pandemia da coronavirus.

Il dirigente nerazzurro, nel corso del suo intervento, ha elogiato i risultati della scorsa annata: “Abbiamo ripreso il nostro percorso conclusosi con 82 punti. Mai così tanti dall’anno del Triplete”.

Nel corso del suo intervento, Beppe Marotta ha deciso di sottolineare l’importanza di Antonio Conte all’Inter: “Insieme a lui stiamo creando un progetto a lungo termine. Sono stati valorizzati giovani talenti come Lautaro, Barella, Bastoni, e l’Inter è diventata ancora più appetibile per calciatori di livello internazionale”.

Poi Marotta spegne in modo definitivo le voci del possibile addio del tecnico: “L’unione d’intenti tra proprietà, dirigenza e allenatore è fondamntale per affrontare le difficoltà inevitabili di un percorso che, siamo certi, porterà risultati. La crescita costante, stagione dopo stagione, è il nostro obiettivo per attestarci a grandi livelli”.