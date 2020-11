Ristori, viceministro Castelli: “Ipotesi bonus Natale” 

Bonus Natale: è questa l’ultimissima idea per far fronte alle difficoltà degli italiani in tempi di Covid. Tra i vari ristori, potrebbe subentrare anche questo come spiega il viceministro al Mef Laura Castelli

Un bonus Natale per gli italiani: è questa l’ultimissima idea del governo nel pieno dell’emergenza da Covid-19. “Ne stiamo discutendo, vediamo”, ha ammesso il viceministro al Mef Laura Castelli. La politica, intervenuta quest’oggi a Radio Rai, si è pronunciata sulle indiscrezioni per un nuovo fondo da 1.6 miliardi di euro per questo periodo festivo.

Bonus Natale in arrivo?

“Stiamo valutando, così come lo stiamo facendo per tanti altri ristori al quale tengo molto”, ha evidenziato. Quel che è certo è che servirà in ogni caso un aiuto per i cittadini: “Non possiamo assolutamente tollerare un mese senza ristori per chi ha avuto un calo gravissimo in base ai vari Dpcm predisposti”. Anche l’opposizione – riferisce – ha accolto con entusiasmo tale eventuale iniziativa.

Nel frattempo: “Stiamo aspettando prima che vengano versate le varie tasse in scadenza a breve. Una volta incassato tutto, affideremo alcuni calcoli e tireremo le somme”, ha proseguito la referente. Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche Nunzia Catalfo, ministra del lavoro e delle politiche sociali, intervenuta a Radio 24: “Non escludiamo un’ulteriore cassa integrazione lì dove fosse necessario”, ha riferito.

Sul blocco dei licenziamenti bisognerà osservare la situazione nei primi mesi del 2021: “Valuteremo in base all’evoluzione della situazione. Dovremo capire come sarà la curva epidemiologica in Italia in quel periodo e da lì decidere. Ciò che conta sarà comprendere se i vari settori produttivi saranno ancora fortemente condizionati da questa pandemia in atto”.

