Giappone, costruiti dei lupi-robot per difendere le città

In Giappone, un piccolo paese ha deciso di far costruire dei lupi robot per difendere il centro abitato dagli attacchi di animali selvatici.

In Giappone, molti centri abitati si trovano in prossimità di foreste e aree verdi naturali. Tutto sommato una cosa abbastanza positiva, che permette ai cittadini di fuggire dalla città e ritrovarsi nella natura in pochissimo tempo. Il problema però è che sono gli molti animali selvatici che brancolano in quelle zone e che spesso diventano un pericolo per la sicurezza degli esseri umani. E paese di nome Takikawa ha deciso di risolvere questo problema con una soluzione abbastanza anti convenzionale oltre che futuristica. Hanno infatti deciso nel 2017 di commissionare a un’importante azienda la creazione di lupi robot che possano stare a presidio del territorio.

Leggi anche: Youtube, diventa una webstar impersonando Gesù Cristo

Giappone, sono lupi robot e si chiamano Monster Wolves

Un’idea che ha avuto molto successo considerato che arrivati ad oggi, ne sono già stati venduti più di settanta modelli. Questi robot-animali sono stati chiamati Monster Wolves e sono stati realizzati in metallo e all’esterno con una pelliccia sintetica. Gli sviluppatori li hanno programmati per riconoscere gli animali selvatici e spaventarli se provano ad avvicinarsi alla città. Sono in grado di riprodurre più di sessanta suoni diversi tra cui naturalmente il caratteristico ululato del lupo. Il problema maggiore in Giappone riguarda gli attacchi da parte degli orsi. D’altronde, soltanto quest’anno ne sono già registrati dodici, provocando la morte di due persone.

Leggi anche: India, diventano ladri di capre per finanziare il film del padre