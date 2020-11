Black Friday, attenti alle truffe: i consigli del Codacons

Black Friday, specialmente sul web fioccano le occasioni ma il rischio delle truffe è alto: il Codacons ha stilato un decalogo per i consumatori

Consigli per gli acquisti e in tempi di Black Friday sono fondamentali. La tentazione di lasciarsi andare, specialmente in questi tempi di clausura quasi forzata, è altissima ma fa il pari con la possibilità di incorrere in truffe. E per qussto le associazioni dei consumatori, come il Codacons, vigilano.

Mai come quest’anno il Black Friday ha prodotto un fiume di una valanga di messaggi e post promozionali inviati sulla mail ma anche sfruttando tutti i social. Molti hanno un senso compiuto e promuovono occasioni di acquisto reali. Ma accanto a questi si nascondono i soliti raggiri e i tentativi di entrare in possesso di dati sensibili.

Secondo il Codacons stanno aumentando le truffe legate ai social network, a partire da Instagram e Facebook. Rimandano a link di siti con promozioni incredibili su smartphone e capi di abbigliamento griffato. Ma in diversi casi sono negozi online fittizi, creati ad hoc per raccogliere ordini e incassare senza avere a disposizione la merce. Servono a rubare dati delle carte di credito degli utenti ed entrare sui conti correnti.

Black Friday, le regole del Codacons per evitare brutte sorprese con gli acquisti online

Proprio per questo il Codacons ha redatto una serie di regole da seguire per acquisti sicuri sul web evitando spiacevoli sorprese. Il principio fondamentale è quello di acquistare solo su siti internet sicuri e garantiti, con sistemi di sicurezza internazionali. Come riconoscerli? Per la presenza del lucchetto nella barra di indirizzo.

Controllate e confrontate sempre i prezzi, sia quelli online sia nei negozi fisici. e prestate attenzione agli sconti troppo elevati. Verificate che sia riportato sia il prezzo iniziale del prodotto come quello finale, comprensivo delle spese di spedizione o eventuali tasse. Allo stesso modo controllate la data di spedizione e da dove è spedito il prodotto.

Per vostra sicurezza, conservate una copia dell’ordine e verificate che sia prevista la possibilità di disdirlo senza penali. Inoltre sul web pagate tramite paypal o carte prepagate evitando bonifici o carte di credito. Soprattutto fate attenzione a non comunicare mai i vostri dati personali, via telefono o via mail.

Infine ricordate che la merce può essere restituita, come prevede la legge, entro 14 giorni quando è acquistata fuori dagli esercizi commerciali fisici. E se il prodotto o il servizio acquistato presentano un difetto di conformità o di produzione avete dritto alla sostituzione o al rimborso.