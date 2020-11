Diletta Leotta forza troppo durante l’allenamento, la showgirl si spinge al massimo prima di cedere e chiedere aiuto alla telecamera.

Diletta Leotta è un a delle personalità più amate in questo momento, con milioni di followes che fanno di tutto per essere continuamente aggiornati su quello che fa. La donna, che ha iniziato a muovere i primi passi davanti a migliaia di persone negli studi di Sky Sport, ha man mano avuto un’importanza sempre più grande nel mondo dello spettacolo e non solo, fino alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Ora non soltanto è il volto della piattaforma sportiva DAZN, ma anche di un altro tipo di piattaforma, ovvero Buddyfit, di cui è rappresentante insieme a Zlatan Ibrahimovic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, l’asciugamano la copre a fatica: fan in delirio – FOTO

Diletta Leotta forza troppo in allenamento: “Aiuto!” – VIDEO

La bellissima donna siciliana oggi ha provato a mostrare come funziona questa applicazione, che fornisce, da casa, dei tutor e dei programmi specializzati per tenere le persone in allenamento in un momento così delicato come questo. Di seguito il video, che vede Diletta Leotta sforzarsi al massimo e quasi farsi venire un crampo, chiedendo aiuto al telecameraman che era lì con lei. Di seguito il video, con la donna sicula e bionda che si allena proprio davanti a noi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elettra Lamborghini mostra una parte del suo corpo: “Che bello” – VIDEO