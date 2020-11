Elettra Lamborghini, che colpo di testa: “Me lo rifaccio” – VIDEO

Ben due i colpi di testa di Elettra Lamborghini che annuncia di volerselo rifare tramite le sue stories di Instagram: sentite cosa dice

Elettra Lamborghini è in giro col suo ‘uomo’ Afrojack per il loro viaggio di nozze e, spesso, aggiorna le sue Instagram stories con scene di vita quotidiana. La cantante bolognese è sempre molto simpatica e divertente, mette a nudo tutta la sua semplicità tramite il social su cui è molto seguita. 6.515.956 followers guardano assiduamente le sue stories e ne commentano la maggior parte proprio per la loro ilarità.

LEGGI ANCHE > > > Diletta Leotta riceve i fiori: sul biglietto spunta quel nome – VIDEO

Anche questa mattina Elettra Lamborghini si è svegliata con tante novità per i suoi fan. Innanzitutto, con una mise leopardata, ha mostrato ai propri followers il proprio taglio di capelli. Non è la prima volta che Elettra dà un taglio netto alla sua chioma, anzi: è da un bel po’ che non porta un’acconciatura lunga. Anche al matrimonio con Afrojack portava i capelli corti e mossi. Ma non è tutto.

Elettra Lamborghini, altri due colpi di testa: uno è un intervento – VIDEO

Con tanta simpatia ed ironia, con i suoi modi di fare molto semplice ed una dialettica da ragazzina, Elettra Lamborghini ha annunciato due importanti novità: una sul piano estetico e una sul piano degli studi. La cantante ha affermato che vorrebbe cominciare l’università sebbene in molti gliel’abbiano sconsigliato. Dopo la maturità, ed ormai a 26 anni, Elettra non ha mai messo più mano con lo studio.

NON PERDERTI > > > Melissa Satta e Kevin Prince Boateng ai ferri corti: nuovo addio?

Un’altra importante novità, riguarderebbe il suo seno: la cantante sta pensando di ridurre la sua misura. Non è la prima volta che Elettra ammette che la sua prosperità, talvolta, la infastidisce: non è una questione di volgarità, ma proprio di comodità.