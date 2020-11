Covid, Gran Bretagna allenta le misure per Natale: il piano

Covid, la Gran Bretagna ha definito oggi il proprio piano natalizio. Buone notizie per i cittadini: misure allentate per ben cinque giorni. Ecco le novità in arrivo.

La Gran Bretagna, a un mese esatto dalla vigilia di Natale, ha stilato e confermato oggi il suo piano Covid natalizio tra restrizioni varie e permessi. E secondo quanto si apprende dai media britannici, questo, per un numero ben limitato di giorni, prevede quasi più libertà che divieti. Dal 23 al 27 dicembre, infatti, ci sarà un allenamento delle misure che permetterà di vivere, nel possibile, delle festività apparentemente normali.

Covid, il piano della Gran Bretagna per Natale

In questa fascia, infatti, ci sarà una sorta di via libera che permetterà ai cittadini di incontrare anche parenti non di primo grado e congiunti. A riferirlo – si legge – sono direttamente fonti governative a margine di una riunione tenutasi oggi col comitato d’emergenza convocato dal governo Tory di Boris Johnson. Tali regole, ovviamente, varranno sia per Inghilterra che per Scozia, Irlanda del Nord e Galles.

Potrebbe interessarti anche —-> Vaccino, Spagna assicura la cura a tutti i suoi cittadini

Ora si attendono i dettagli che saranno formalizzati a breve. Tra le altre novità positive, ci sarebbe anche l’interruzione delle limitazioni sugli spostamenti tra comune, contea e le nazioni del Regno. Sembrerebbe inoltre possibile anche pernottare a casa di parenti e familiari la notte della vigilia. Tuttavia, è chiaro, il governo invita comunque alla massima prudenza affinché non si esageri e affinché ci sia un numero ristretto attorno ai tavoli per pranzi e cene in questi famosi cinque giorni.

Leggi anche —-> Coronavirus, la Russia rilancia: “Il vaccino Sputnik V efficace oltre il 95%”